Mediaset, titolo penalizzato da voci su Vivendi. Goldman alza target a 3,89 euro

Alessio Trappolini 5 giugno 2017 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Andamento claudicante per Mediaset questa mattina in Borsa. A poco meno di un’ora dall’avvio delle negoziazioni il titolo del Biscione mostra una flessione di quasi 2 punti percentuali, con il titolo in area 3,5 euro: la peggior performance odierna del FTSE Mib.



“Il titolo sta ignorando la promozione di Goldman Sachs”, ha commentato un trader in riferimento alla promozione della casa d’affari su Mediaset, con il target price portato a 3,89 euro dal precedente 3,79 euro e la conferma del giudizio Neutral.



Secondo l’esperto a pesare oggi potrebbero essere le indiscrezioni riportate dalla carta stampata secondo cui la francese Vivendi potrebbe proporre di congelare i propri diritti di voto in Mediaset sotto il 10% entro 12 mesi.



Con questa mossa il gruppo di Vincent Bollorè potrebbe andare incontro alla delibera di Agcom che impone alla società francese di presentare entro il 18 giugno un piano di riduzione della propria quota in Mediaset o in TIM entro 12 mesi.