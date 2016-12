Mediaset sulla parità a Piazza Affari, per Berenberg Vivendi non si porterà oltre il 30%

Alessio Trappolini 22 dicembre 2016 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Mediaset viaggia sul filo della parità a Piazza Affari, dove tratta a 4,56 euro, con gli analisti di Berenberg che hanno tagliato la raccomandazione sul titolo a Hold ed alzato il target price a 4,20 euro. “Il prezzo attuale riflette la situazione che si è venuta a creare con Vivendi”, spiega Berenberg nella nota. Gli analisti della casa d’affari si aspettano che dopo aver raggiunto il 30% nel capitale del Biscione Vivendi si dovrebbe fermare per non incorrere nell’obbligo di Opa, anche se “non è ancora chiara l’evoluzione futura della vicenda. Non crediamo che Vivendi abbia la forza necessaria per estromettere Fininvest dall’azionariato”, si legge nel report.