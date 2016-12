Mediaset incassa downgrade da Natixis, rating scende a neutral

Marco Berton 27 dicembre 2016 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Downgrade in arrivo per il titolo Mediaset. Jerome Bodin, analista di Natixis ha emesso un report in cui taglia il proprio rating sul titolo del Biscione con il giudizio che scende da "buy" a "neutral". Il target price, ovvero il prezzo obiettivo indicato è pari a 4 euro, sotto le attuali quotazioni di Borsa con l'azione che nel primo pomeriggio odierno scambia in area 4,15 euro.