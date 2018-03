Maire Tecnimont incassa la promozione di Mediobanca Securities, titolo vola di oltre il 6% in Borsa

Daniela La Cava 16 marzo 2018 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont ancora in luce a Piazza Affari, dove il titolo mostra un rialzo di oltre il 4% a quota 4,328 euro. Oggi è arrivata anche la promozione di Mediobanca Securities che ha portato la raccomandazione a "outperform" dal precedente "neutral", con target price che è salito a 5 euro dal precedente 5 euro. Il 2017 segna una svolta, segnalano gli esperti, con la compagnia che ora ha una cassa netta positiva. All'indomani della pubblicazione dei conti 2017, archiviati con utile in rialzo di quasi il 49% e ricavi balzati a 3,5 miliardi, Mediobanca Secutiries ha deciso di rivedere al rialzo le previsioni sull'utile per azione (Eps) 2018/2019 di circa il 6,5 per cento.