Luxottica recupera quota 49 euro (+2,5%): JP Morgan alza target price

Marco Berton 11 gennaio 2017 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione rialzista per Luxottica che segna al momento un progresso superiore ai 2 punti percentuali e mezzo in area 49,20 euro sui massimi da quasi una settimana. L'azione beneficia di un report emesso dagli analisti di JP Morgan che hanno alzato il target price sull'azione portandolo a 50 dai precedenti 48 euro. Confermata la raccomandazione "neutral" in attesa dei dati del 2016 che Luxottica comunicherà a fine mese.