Luxottica: Hsbc alza tp a 54 euro, benefici da cambi e costo minor costo del capitale

Alessio Trappolini 11 gennaio 2017 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Luxottica prende la scena di Piazza Affari, in un contesto che vede l’indice italiano risalire in territorio positivo dopo una rapida incursione verso i minimi intraday di ieri. In questo quadro il titolo dell’azienda di Leonardo Del Vecchio guadagna il 2,79% a 49,30 euro dopo la promozione da parte della banca d’affari Hsbc che ha alzato il target price a 54 euro dai precedenti 49 euro. La casa d’affari prevede che il 2017 sia migliore del 2016 tenendo conto “dell’aggiornamento dell’andamento del tasso di cambio euro/dollaro, favorevole a Luxottica e ad un minor costo del capitale”, spiegano gli esperti nel report.