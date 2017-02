Leonardo: Deutsche Bank lima target price a 13 euro, titolo controcorrente in Borsa

Alessio Trappolini 13 febbraio 2017 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana opaco per Leonardo, con il titolo he in borsa viene scambiato sotto il prezzo di chiusura di venerdì. Questa mattina Deutsche Bank ha limato il prezzo obiettivo per le azioni del gruppo, da 13,5 euro a 13 euro confermando al raccomandazione Neutral. In una nota di aggiornamento delle stime gli esperti hanno alzato le attese di Eps 2017 del 5,3%, riducendo quelle sul 2018 dell'1,6%. In questo quadro il titolo cede lo 0,67% a 11,76 euro mentre il principale indice di Piazza Affari sale di mezzo punto percentuale portandosi a ridosso dei 19mila punti.