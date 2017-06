Italia: ancora cautela su ritorno incertezza politica (analisti)

Valeria Panigada 22 giugno 2017 - 15:59

Prudenza sull'Italia. E' il consiglio di Gilles Guibout, responsabile investimenti Equity Europa di AXA Investment Managers: "Il potenziale ritorno dell’incertezza politica in Italia suggerisce cautela". Secondo l'esperto, l’andamento del mercato, soprattutto sulle small cap, è stato “inquinato” dai Pir, che hanno portato flussi di denaro su titoli che presentano un implicito rischio di liquidabilità, in quanto per loro natura sono più difficili da scambiare sui mercati, in particolare in momenti di stress. Inoltre, i nuovi flussi di capitale potrebbero portare a eccessi nelle valutazioni. "Per questo - conclude l'esperto - bisogna essere più che mai selettivi e molto attenti alla capacità delle società di avere posizioni competitive forti nel lungo termine. Sempre restando sul lungo periodo, i rischi politici non sono ancora completamente debellati". La sua view è quindi cautamente positiva: la ripresa economica dovrebbe continuare e, in caso di elezioni, in Italia non dovrebbero arrivare al potere i partiti “anti-euro”, anche se nel breve l’incertezza potrà causare un aumento della volatilità.