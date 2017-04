Italia: Fitch, la bocciatura non ha impatti sulle grandi utility ed Eni

Valeria Panigada 26 aprile 2017 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Il recente downgrade dell'Italia al gradino BBB con outlook stabile (dal precedente BBB+) non influisce sulle valutazioni delle maggiori utility italiane e di Eni. Lo ha precisato oggi Fitch, spiegando che la presenza dello Stato nella struttura azionaria di Enel, Snam, Terna, Italgas e CDP Reti non genera un approccio diverso. L'unica utility che viene influenzata automaticamente dalla bocciatura dell'Italia è Compagnia Valdostana delle Acque, il cui giudizio è stato ridotto a livello A- dal precedente A con outlook negativo. "In Italia si innescherebbero declassamenti soltanto per le utility attualmente classificate BBB+ se il rating sovrano venisse abbassato ulteriormente a BB+", spiega Fitch nella nota odierna.