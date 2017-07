Italgas: per Citi è da comprare con target a 5,3 euro, opportunità M&A in Italia potrebbero generare ancora valore

Alessio Trappolini 30 giugno 2017 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Italgas riparte forte in Borsa dopo la sbandata di ieri. Trascorsa un’ora e mezza circa dall’avvio delle contrattazioni a Piazza Affari, il titolo mostra un progresso di oltre 2 punti e mezzo percentuali, spinto dalla fiducia espressa da Citigroup.La banca d’affari americana ha comunicato questa mattina di aver avviato la copertura su Italgas emanando una raccomandazione di acquisto, accompagnata da una valutazione a 5,3 euro. Per gli analisti Italgas avrebbe ancora potenziale di crescita grazie alle “consistenti opportunità nel campo M&A”.Così Citigroup questa mattina: “il premio sul titolo rispetto ai peer non riflette ancora interamente i vantaggi di un contesto regolatorio disegnato per guidare un consolidamento del settore in Italia e in Europa”.Ricordiamo che solo ieri UBS aveva invece gettato un’ombra sul settore europeo delle utilities, in quanto “le valutazioni non sarebbero più interessanti dopo la sovraperformance messa a segno nella prima parte dell’anno”.