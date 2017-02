Intesa Sanpaolo: Deutsche Bank conferma raccomandazione dopo conti trimestrali

Alessio Trappolini 6 febbraio 2017 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo sulla parità a 2,23 euro a Piazza Affari questa mattina. Venerdì l’istituto guidato da Carlo Messina ha diffuso i conti del quarto trimestre e dell’intero esercizio del 2016. Nell’esercizio 2016 Intesa Sanpaolo ha registrato risultati netti in crescita a 3,1 miliardi di euro, deliberato 3 miliardi di euro di dividendi totali e un Tier 1 ratio in crescita al 13,9%.



Questa mattina Deutsche Bank ha confermato la raccomandazione Buy e il prezzo obiettivo a 2,8 euro, sottolineando come l’istituto abbia presentato conti “solidi, migliori delle nostre attese su ricavi e costi e peggiori in termini di accantonamenti per perdite su crediti". Le stime di Eps rettificato salgono dell'1% per il 2017 e del 3% per il 2018 e il 2019.