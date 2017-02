Intesa: Fitch porta outlook a negativo, pesa incertezza su rating sovrano Italia

Alessio Trappolini 21 febbraio 2017 - 09:19

Intesa è partita con la retromarcia questa mattina in Borsa, sulla scia di una debolezza generalizzata del comparto bancario in Borsa. Questa mattina l’agenzia di rating Fitch ha reso noto l’aggiornamento del giudizio sull’istituto guidato da Carlo Messina.



Fitch ha confermato il rating sul debito a lungo termine di Intesa a 'BBB+' ed il Viability rating a 'bbb+', mentre ha portato l'outlook a negativo. La revisione dell’outlook a negativo “riflette l'opinione che i rating di Intesa potrebbero venire declassati se venisse abbassato il giudizio sul rating sovrano dell'Italia”, spiega il report diffuso questa mattina.



In questo quadro le azioni di Intesa al momento arretrano dello 0,74% a 2,15 euro.