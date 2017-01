Generali: Equita alza rating a buy su aumento appeal speculativo

Titta Ferraro 24 gennaio 2017 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Scommettere sull'appeal speculativo. Gli analisti di Equita hanno alzato a buy la raccomandazione su Generali Assicurazioni alla luce dell’appeal speculativo nato dalle indiscrezioni relative ad un interessamento di Intesa Sanpaolo. “Il titolo non entra in portafoglio in cui figura già Mediobanca perché ci prendiamo del tempo per capire la nuova asset allocation definitiva anche alla luce delle evoluzioni della vicenda Intesa-Generali”, sottolinea Equita che vede un downside risk molto limitato visto che Generali tratta poco sotto il nostro fair value e con multipli undemanding (PE 2017 stimato di 10,3 volte).