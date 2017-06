Ferrari, ancora record storici: +85,6% da Ipo. Kepler alza target a 80 euro

Alessio Trappolini 8 giugno 2017 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Ferrari corre in Borsa questa mattina dove mostra un rialzo dello 0,87% circa. La casa d’affari Kepler Cheuvreux ha pubblicato un report dove elogia la casa di Maranello e la premia alzando il target del titolo a 0,80 euro dal precedente a 75 euro; confermata la raccomandazione Hold.



"Abbiamo chiaramente sottostimato sia il momentum degli utili sia l'interesse degli investitori per Ferrari”, ammettono gli analisti all’interno del report. Infatti Kepler fino al 5 maggio scorso era posizionato su un giudizio Reduce su Ferrari, mentre il titolo a Piazza Affari metteva in fila una serie di performance formidabili. Dal giorno dell’Ipo del gennaio 2016 Ferrari ha guadagnato l’85,60%, percentuale che si attesta al 46,56% se l’orizzonte temporale si sposta ad inizio 2017.



In questo quadro il titolo oggi passa di mano sui massimi storici a 81,20 euro.