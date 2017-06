Ferragamo, minimi da inizio gennaio: per MainFirst “farà peggio del settore” e abbassa target a 22 euro

Alessio Trappolini 8 giugno 2017 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Falsa partenza di Salvatore Ferragamo a Piazza Affari, dove mostra la peggior performance del principale indice tricolore. L’andamento odierno risente del downgrade da parte di MainFirst. Per gli analisti del broker il titolo vale un Underperform (dal precedente Neutral) in quanto “farà peggio del settore di riferimento”, viene spiegato nel report.



Abbassata anche la stima sul fair value dell’azienda, con il prezzo obiettivo ridotto a 22 euro dal precedente 28,50 euro. Gli esperti non mancano di far notare che il mese passato è stato il “peggior mese degli ultimi due anni per il titolo in Borsa, con una perdita del 15%”.

Al momento il titolo passa di mano a circa 24 euro, sui minimi dal 6 gennaio scorso.