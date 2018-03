Fca incassa la promozione di Moody's: rating sale da “Ba3” a “Ba2

Daniela La Cava 6 marzo 2018 - 11:17

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) incassa oggi la promozione firmata da Moody’s Investors Service. L'agenzia di rating americana ha alzato il rating sul gruppo automobilistico italo-americano da “Ba3” a “Ba2”, con outlook che passa da positivo a stabile. "L'upgrade riflette i significativi miglioramenti delle metriche di credito negli ultimi 3 anni, in particolare la riduzione della leva finanziaria", scrive Falk Frey senior vice president e analista di Fca, nel report odierno."Per l'anno in corso ci attendiamo una solida performance operativa, sulla base di una serie di rinnovamenti di prodotti ad alto margine nel segmento Suv e pick up", aggiunge Frey.