Fca: Equita abbassa il rating a hold dopo accuse Epa

13 gennaio 2017

Bocciatura per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) da parte di Equita, all'indomani delle accuse arrivate dall’agenzia della protezione ambiente Usa (Epa) su un possibile caso di Dieselgate. Sebbene il caso sia diverso da quello di Volkswagen e di minor entità e il titolo Fca stia già rimbalzando dai cali di ieri, la sim milanese ha deciso di abbassare il giudizio al gradino hold per l'incertezza e i rischi connessi alla vicenda. "L'incertezza aumenta anche perché la Germania (che ha già chiesto accertamenti alla Commissione europea su alcuni modelli Fca) tornerà sull'argomento, le class action non possono essere escluse, le vendite dei modelli diesel negli Usa potrebbero soffrire, l'opzione M&A viene sospesa finché la questione non verrà chiarita e infine la struttura finanziaria di partenza è più debole rispetto a quella di Volkswagen", hanno spiegato da Equita nella nota diffusa oggi.