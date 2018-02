Falck Renewables: Equita la promuove a buy dopo nuovi target Ue sulle rinnovabili, titolo +1,8%

Valeria Panigada 22 febbraio 2018 - 11:04

Promozione per Falck Renewables. Gli analisti di Equita hanno portato il rating a buy e aumentato il target price a a 2,3 euro dopo la pubblicazione dei nuovi target sulle rinnovabili nell'Unione europea. "Falck Renewables ha ottime possibilità di crescita nei prossimi anni grazie alle indicazioni regolatorie - spiegano a Equita - Inoltre, il titolo tratta a mulitpli interessanti (20x PE con yield del 3,4% al 2020) a sconto rispetto ai principali player internazionali". La promozione accende Falck Renewables in Borsa. In una seduta intonata al ribasso l'azione sale dell'1,8% scambiando a 1,89 euro.