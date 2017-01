FCA: gli analisti promuovono il titolo, mercato concentrato su guidance 2017-18

Alessio Trappolini 27 gennaio 2017 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Giornata movimentata per FCA. All’indomani della presentazione dei risultati 2016 gli analisti aggiornano le valutazioni sul titolo. Ieri in Borsa le azioni FCA sono salite fino a 1,70 euro dopo i risultati, ad un passo dai massimi dal 2015 a 10,7418 euro.



Questa mattina gli analisti di Mediobanca hanno confermato l’Outperform spingendo il target price a 14 euro dal precedente 12 euro. Per gli analisti della banca d’affari “la guidance 2017 è al di sopra del consenso. Bella sorpresa anche sul fronte della generazione di cassa”.



Positivi anche a Jefferies, dove è stata confermata la raccomandazione di acquisto, con target price alzato a 13 euro dal precedente 10 euro. Anche per la casa d’affari statunitense “i risultati del trimestre e del 2016 sdono stati sostanzialmente allineati alle attese, ma il mercato si è concentrato sulle guidance 2017-2018 e sull’ambizioso obiettivo di portare il debito sotto quota 2,5 miliardi entro fine anno”.