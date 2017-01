FCA continua a correre (+1,5%): Akros alza target price a 14 euro

Marco Berton 12 gennaio 2017 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Nuova accelerazione in Borsa per il titolo FCA che dopo aver toccato un massimo intraday a 10,68 euro registra al momento un progresso prossimo al punto percentuale e mezzo in area 10,63 euro. L'azione che da settimane registra un forte uptrend è stata oggetto di revisione da parte di un report di Banca Akros. Gli analisti hanno rivisto al rialzo il target price di FCA a Piazza Affari portandolo da 10 a 14 euro. Reiterato il rating "buy" (acquistare)