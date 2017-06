Exor: Ubs alza valutazione grazie a effetto Ferrari, tp a 50 euro

Titta Ferraro 2 giugno 2017 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Il valore degli asset in pancia a Exor cresce e Ubs rivede al rialzo le proprie valutazioni sulla holding portando il prezzo obiettivo a 50 euro dai 44 indicati in precedenza. Merito principalmente di Ferrari, su cui la casa d'affari elvetica ha recentemente alzato stime e prezzo obiettivo (92 dollari), ma anche di altri asset non quotati. Il giudizio su Exor rimane comunque neutral con il titolo che quota a sconto del 22% sul NAV, leggermente sotto il 25% medio storico, dopo il rally del 20% circa da inizio anno attribuibile alla forte performance in Borsa di Ferrari e CNH.