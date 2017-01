Eni: Exane Bnp Paribas alza rating a neutral

Marco Berton 11 gennaio 2017 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Promozione in arrivo per il titolo Eni. Gli analisti di Exane Bnp Paribas hanno rivisto al rialzo il loro rating sul titolo del cane a sei zampe portando il giudizio a neutral.

L'azione Eni in questi minuti segna un calo prossimo al mezzo punto percentuale in area 15,47 euro