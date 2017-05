Enel: S&P's alza l'outlook a positivo

Luca Fiore 8 maggio 2017 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Rosso di mezzo punto percentuale a Piazza Affari per il titolo Enel che si porta a 4,56 euro (-0,48%). Venerdì scorso l'agenzia Standard & Poor's ha annunciato di aver rivisto l'outlook sul colosso elettrico italiano da 'stabile' a 'positivo'.



Confermati i giudizi di lungo e di breve a 'BBB' e 'A-2'. Enel, riporta la nota dell'agenzia, 'ha performato meglio delle stime nel 2016 e le sue metriche creditizie hanno di conseguenza registrato un miglioramento'.



'Riteniamo che ci sia il potenziale di un ulteriore miglioramento nei prossimi 12 mesi in scia dell'effetto congiunto di Ebitda in crescita e indebitamento in calo'. Inoltre, l'aggiornamento delle strategie del gruppo 'includono fattori positivi per il merito di credito'.