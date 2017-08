DoBank: Kepler e Citi assegnano rating Hold e target a 11 euro, visibilità su ricavi e cash flow

Alessio Trappolini 22 agosto 2017 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Seduta bene intonata per doBank che questa mattina ha incassato la fiducia di due primarie case d’affari. Si tratta di Kepler Cheuvreux e di Citigroup: entrambe hanno assegnato un rating Hold con target price a 11 euro.Per Anna Maria Benassi, analista presso Kepler Cheuvreux, la società gode di “alta visibilità sui ricavi e free cash flow che dovrebbero assicurare un solido payout del dividendo, tuttavia – viene spiegato nel report – il rating assegnato è conservativo alla luce del fatto che il margine di rialzo rispetto al target price è limitato”.Difatti rispetto agli attuali prezzi di Borsa il potenziale upside calcolato dalla piattaforma Bloomberg per doBank è pari al 3 per cento. In questo quadro il titolo viaggia in rialzo di circa 0,4 punti a 10,7 euro, mantenendosi al di sopra del prezzo di Ipo che era di 10 euro, prezzo sotto il quale l’azione non è mai scesa.