Credem: Moody’s riduce il rating a lungo termine sui Depositi

Luca Fiore 12 giugno 2017 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Moody’s Investors Services ha confermato i rating assegnati al Credito Emiliano (Credem): il rating breve termine sui Depositi a “P-2”, il “Counterparty Risk Assessment a lungo termine” a “Baa1”, il “Counterparty Risk Assessment a breve termine” a “P-2”, l’ “Adjusted Baseline Credit Assessment” a “baa3” e il “Baseline Credit Assessment” a “baa3”.



“Tali conferme, sulla base di quanto riportato dall’agenzia, riflettono in particolare il basso livello di crediti problematici rispetto al contesto Italiano, che colloca Credem in linea con i valori medi Europei, così come una soddisfacente profittabilità e dotazione patrimoniale, significativamente superiore ai requisiti prudenziali”, riporta la nota dell’istituto.



Moody’s ha invece abbassato il Rating a lungo termine sui Depositi, da “A3” a “Baa1”, a seguito “della progressiva riduzione dell’ammontare di emissioni senior non garantite in essere”. L’outlook su tale rating rimane “negativo”.