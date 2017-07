Carige: titolo ritraccia ma si conferma positivo all’indomani del giudizio di Moody’s

Luca Fiore 17 luglio 2017 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Dopo essersi spinto fino a 0,26 euro in avvio di seduta, parziale marcia indietro per il titolo Banca Carige, in rialzo dello 0,44% a 0,25 euro. Venerdì Moody's Investors Service ha alzato il giudizio di lungo termine sui depositi dell’istituto ligure a “B3” dal precedente “Caa1” e il rating sul rischio di controparte a “B3” da “Caa1”. Ferma a “Caa2” la valutazione emittente. Secondo indiscrezioni, Carige starebbe valutando la vendita della piattaforma di gestione degli NPL.