Carige critica decisione di Fitch di tagliare rating a CCC

Valeria Panigada 18 gennaio 2019 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

L'agenzia Fitch ha deciso di tagliare il giudizio su Banca Carige portandolo al gradino CCC dal precedente CCC+ e ponendolo in watch evolving. Il downgrade, ha spiegato l'agenzia di rating, riflette il maggior rischio di perdite per i creditori senior della banca ligure, messa in amministrazione straordinaria a inizio anno. Secondo Fitch sull'istituto aleggia troppa incertezza sulla possibile evoluzione del caso. Ma Carige non ci sta e e critica la decisione: "Quanto rappresentato dall'agenzia evidenzia la mancata comprensione dei recenti avvenimenti che hanno interessato Carige". La banca ricorda infatti che le misure prese dall'autorità di vigilanza hanno natura temporanea e si sono rese possibili proprio perchè Carige rispetta tutti i coefficienti patrimoniali vincolanti richiesti, e riguarda quindi una banca in condizioni di solvibilità. Pertanto, Carige fa sapere che "si riserva ogni valutazione sulla rilevanza di eventuali comportamenti tenuti da Fitch che non siano coincidenti con la migliore diligenza professionale" e si riserva anche la facoltà di sottoporre all'attenzione delle autorità di vigilanza "tali irrituali comportamenti".