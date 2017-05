Campari, risultati sopra attese spingono ancora il titolo: analisti cauti, management mantiene outlook invariato

Alessio Trappolini 10 maggio 2017 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Vento in poppa per Campari questa mattina in Borsa. Dopo i brillanti conti del primo trimestre 2017 resi al mercato ieri, quest’oggi il titolo prosegue il rally borsistico grazie alle promozioni incassate dalle principali case d’affari che coprono il titolo.



Con un fatturato a 375 milioni di euro (+15% su base annua, contro stime che vedevano un aumento del +10%) e un Ebit a 64 milioni di euro, l’azienda milanese ha conseguito “risultati ben sopra le attese e di buona qualità, grazie alla crescita organica”, ha commentato Equita Sim in un report fatto circolare questa mattina.



Bene anche dal punto di vista dei flussi di cassa, con un “free cash flow in linea con le attese, tenendo conto delle uscite di liquidità per l’acquisto di Bulldog Gin”, hanno scritto gli analisti della Sim milanese. Nonostante i buoni numeri l’outlook del management è rimasto invariato, “per tener conto che il 1Q risponde ad una bassa stagionalità”.



Alla luce di questo elemento le maggiori case d’affari hanno assunto un atteggiamento di cauto ottimismo, reiterando i giudizi già in essere ma alzando i prezzi obiettivi. Mediobanca Securities ha portato il prezzo obiettivo del titolo a 5,4 da 4,75 euro (rating neutral), Raymond James ha alzato il target del titolo a 6,4 da 5,55 euro (raccomandazione outperform) e Goldman Sachs ha aumentato la stima sul fair value del titolo a 4,9 da 4,75 euro (raccomandazione neutral).