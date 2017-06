Campari: Oddo avvia copertura con Reduce, target a 5,20 euro (analisti)

Alessio Trappolini 16 giugno 2017 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Campari sottotono a Piazza Affari, dove sconta un andamento leggermente inferiore a quello dell’indice benchmark del mercato azionario tricolore. Questa mattina Oddo & Cie ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione Reduce e target price a 5,20 euro.Secondo Fatma Agnes Hamdani, analista del broker, il fair value implicito del titolo implica un downside potenziale pari al 16% rispetto al prezzo battuto in chiusura ieri. Infatti il prezzo obiettivo fissato dall’esperto è di circa il 9,8% inferiore rispetto alla media del consensus, ad oggi pari a 5,77 euro.In questo quadro il titolo oggi viaggia in rialzo frazionale dello 0,08% a 6,2 euro.