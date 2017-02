Brembo: Kepler Cheuvreux alza target price a 69 euro, titolo vola a Piazza Affari

Alessio Trappolini 21 febbraio 2017 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Brembo miglior titolo del FTSE Mib, in una mattinata caratterizzata da un tono marcatamente ribassista per l’indice di riferimento del mercato italiano. Questa mattina Kepler Cheuvreux ha alzato il target price sul titolo portandolo a 69 euro dal precedente 63 euro, reiterando la raccomandazione di acquisto.



In attesa dei risultati sull’intero 2016, attesi il prossimo 3 marzo, il titolo veleggia praticamente a ridosso dei massimi storici collocati a 63,95 euro in rialzo dell’1,3%.