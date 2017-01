Bper: mattinata interlocutoria a Piazza Affari, Akros riduce raccomandazione a Neutral

Alessio Trappolini 4 gennaio 2017 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Mattinata interlocutoria a Piazza Affari per Bper che dopo un’apertura positiva, al momento è scambiata in territorio negativo del -0,82% a 5,42 euro. Si fa sentire la decisione di Banca Akros di ridurre la raccomandazione sul titolo a Neutral, dal precedente Buy, con prezzo obiettivo confermato a 5,10 euro.



Gli analisti della banca d’affari fanno notare come la performance borsistica dell’istituto di credito emiliano abbia nettamente sovraperformato l’indice bancario europeo e più che raddoppiato il proprio valore negli ultimi 6 mesi. A livello di fondamentali il gruppo Bper scambia a 10,3 volte il multiplo P/E, per un 5% di ROTE, livelli considerati “giusti” dagli esperti di Akros.



Fra gli analisti censiti da Bloomberg che seguono il titolo 7 continuano ad esprimere una raccomandazione di acquisto, 3 sono posizionati sul mantenimento del titolo in portafoglio mentre solo uno ha raccomandato la vendita dell’azione. Il target price medio è 5,04 euro, un prezzo che rispetto alle attuali quotazioni implica un rendimento potenziale negativo pari al -7,5 per cento.