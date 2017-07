Bper Banca accusa taglio raccomandazione di Kepler, per il broker non è più da comprare

Alessio Trappolini 24 luglio 2017 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Bper Banca accusa il riposizionamento dei broker di Kepler Cheuvreux sul titolo. La casa d’affari ha infatti abbassato la raccomandazione da Buy ad Hold ed ha ritoccato il target price a 5 euro dal precedente 5,90 euro.Si ricorda che la banca emiliana è impegnata, insieme alla Popolare di Sondrio, nella preparazione di una nuova offerta non vincolante per rilevare il 40% di Arca. Tale quota era in precedenza detenuta dalle banche venete ora in liquidazione. Uno sviluppo alla trattativa potrebbe giungere già nel corso del Cda di Bper previsto per il prossimo 2 agosto.In questo quadro il titolo mostra la peggior performance delle blue chip italiane con un ribasso che si aggira intorno al 2% ed il prezzo sceso a 4,63 euro.