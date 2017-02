Bond MPS: rating di DBRS allineati a quello sovrano

Luca Fiore 2 febbraio 2017 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

L’agenzia di rating DBRS ha assegnato un giudizio di rating ai due titoli con garanzia dello Stato emessi il 25 gennaio 2017 da Banca Monte dei Paschi ai sensi del Decreto Legge n. 237/2016.



Per quanto riguarda all’emissione “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 360 giorni 0,50% 20.01.2018 con garanzia dello Stato - ISIN IT0005240491”, l’agenzia ha assegnato un rating a breve termine pari a “R-1 (low)”.



Relativamente all’emissione “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,75% 25.01.2020 con garanzia dello Stato - ISIN IT0005240509”, DBRS ha assegnato rating di lungo di “BBB (high)”.



La tendenza per entrambe le emissioni è valutata “Stabile”. In considerazione della garanzia incondizionata e irrevocabile dello Stato Italiano, i rating e la tendenza sono allineati a quelli della Repubblica Italiana.