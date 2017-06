Banche venete: solo vantaggi per Intesa Sanpaolo, fino a +4% sugli utili (analisti)

Titta Ferraro 27 giugno 2017 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

Non si intravedono controindicazioni nell'operazione banche venete orchestrata da Intesa Sanpaolo con l'importante supporto dello Stato che contribuirà per 4,8 miliardi di euro alla ricapitalizzazione degli asset conferiti a Intesa. Gli Credit Suisse, che confermano il rating outperform su Intesa Sanpaolo con prezzo obiettivo a 2,9 euro, vedono solo vantaggi da tale operazione stimando benefici a livello di utili tra il 2% e il 4% nel 2018-2019."Intesa Sanpaolo era in forte posizione per negoziare e ottenere tutte le sue condizioni", rimarca Credit Suisse che vede però possibili problemi nell'iter parlamentare in sede di conversione del decreto in legge.