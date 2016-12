Banche Italia: S&P’s, nessun impatto immediato su rating da piano salvataggio

Luca Fiore 23 dicembre 2016 - 18:51

MILANO (Finanza.com)

Non ci attendiamo un impatto immediato sui rating. È quanto riporta una nota emessa dall’agenzia Standard & Poor’s in relazione al fondo da 20 miliardi di euro destinato al comparto bancario italiano.



“Se da un lato il Fondo dovrebbe aiutare qualche banca in difficoltà, dubitiamo che sia in grado di ridurre materialmente i problemi che si trova ad affrontare il comparto bancario italiano”.



Tra questi, S&P’s annovera “uno stock di NPA (Non-performing asset, ndr) che resta decisamente elevato, bassi tassi di interesse, un’attività economica modesta, perdite su crediti ancora elevate”.



Tra le soluzioni, l’agenzia annovera “un’accelerazione dell’economia domestica […] e lo sviluppo di un mercato secondario dei nonperforming loans”.