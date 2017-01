Banca Generali: guizzo rialzista dopo newsflow su Assicurazioni Generali, Mediobanca promuove il titolo

Alessio Trappolini 23 gennaio 2017 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Mattinata di acquisti sul titolo Banca Generali, che al momento fa segnare una fra le migliori performance dell’intero listino azionario italiano. Il guizzo del titolo questa mattina è stato determinato dal newsflow che ha riguardato la controllante Assicurazioni Generali.



Secondo la stampa infatti i big assicurativi e bancari (fra i quali primeggiano i nomi di Axa e Allianz) sarebbero in prima linea per accaparrarsi Generali Assicurazioni, che controlla al 51,03% Banca Generali (dati Consob).



Sempre nel corso della mattinata, Mediobanca Securities ha alzato la valutazione sul titolo ad Outperform dal precedente Neutral e il target price a 30 euro dal precedente 20 euro. Gli analisti di Piazzetta Cuccia ritengono che “Banca Generali offra il profilo più interessante all’interno del settore in termini di sostenibilità, esposizione al rischio regolatorio e valutazione relativa”.



In questo quadro il titolo Banca Generali questa mattinata ha strappato al rialzo superando la quota psicologica dei 25 euro, che non veniva aggiornata dal 5 maggio dello scorso anno. Al momento le azioni dell’istituto avanzano del +6,57% a 25,47 euro.