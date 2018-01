BPER Banca sul fondo del FTSE Mib, Akros riduce raccomandazione a Neutral

Alessio Trappolini 30 gennaio 2018 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

BPER Banca non è più un titolo Accumulate per Banca Akros, che questa mattina ha abbassato la raccomandazione sul titolo a Neutral con prezzo obiettivo a 4,5 euro. Lo ha comunicato la banca d’affari nel report quotidiano diffusa questa mattina. “Il titolo ha superato il nostro target price", hanno scritto gli esperti.La decisione di Akros è in controtendenza, difatti la maggioranza degli analisti che coprono il titolo (7 su 5) sono posizionati sul giudizio Buy; solo 5 ne suggeriscono il mantenimento (Hold o Accumulate). Nessun Sell. Il target medio sugli ultimi 12 mesi calcolato dalla piattaforma Bloomberg è pari a 5,32 euro, prezzo che incorpora un upside potenziale dell’11,5% rispetto ai prezzi di oggi. Il prossimo 8 febbraio il gruppo bancario renderà noti i conti del 2017.