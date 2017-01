Azimut: Fitch assegna rating BBB, outlook stabile

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 11:54

L'agenzia Ficth ha assegnato ad Azimut un rating BBB con outlook stabile. "Il rating di Azimut riflette la sua dimensione nazionale ben consolidata e il profilo finanziario solido nel suo complesso", ha commentato l'agenzia, che precisa come un potenziale rialzo della valutazione al momento è però limitato data la dimensione modesta della società, un modello di business concentrato e un contesto operativo difficile in Italia.

La valutazione di Ficth arriva in seguito all'avvio da parte di Azimut di un roadshow presso investitori qualificati in ottica di una possibile emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso nel corso delle prossime settimane.