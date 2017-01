Autogrill: Equita alza target price a 9 euro, azienda beneficia dell’andamento dollaro

Alessio Trappolini 13 gennaio 2017 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Autogrill debole a Piazza Affari, dove le azioni scontano un ribasso dello 0,35% a 8,54 euro. Questa mattina Equita ha aggiornato le stime sulla società “per tener conto dell’apprezzamento del dollaro sull’euro”, si legge nel report della Sim milanese.



Gli analisti hanno alzato le stime sull’EPS 2017-1028 del 7%, previsioni che tengono conto di un tasso di cambio euro/dollaro a 1,05 dal precedente 1,11 dal 2017 in avanti. “La nostra stima di EPS 2017 è ora in linea con il consensus raccolto da Bloomberg”, viene spiegato nel documento circolato questo mattina.



Equita ha quindi alzato il target price del titolo a 9 euro dal precedente 8,6 euro, sebbene “per il momento non sono stati incorporati nei modelli di valutazione eventuali riduzioni del tax-rate che potrebbero portare ad un miglioramento ulteriore dell’EPS di gruppo di almeno il 5%”, concludono gli analisti.