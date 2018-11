Atlantia: S&P abbassa rating a 'BBB', outlook negativo

Daniela La Cava 6 novembre 2018 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Atlantia incassa il downgrade di S&P Global Ratings. In un report pubblicato ieri sera l'agenzia Usa ha abbassato il rating a lungo termine sul gruppo delle infrastrutture guidato da Giovanni Castellucci a 'BBB' da 'BBB+', con outlook negativo. La decisione, spiegano gli analisti dell'agenzia di rating, riflette "la crescita del rischio regolatorio e operativo dopo il crollo del ponte Morandi a Genova". "Al momento - proseguono gli esperti - il Governo non ha intrapreso alcuna iniziativa per avviare la revoca della concessione. Tuttavia, il sentiment negativo e alle volte contraddittorio dell'esecutivo verso il sistema delle infrastrutture a gestione privata, soprattutto stradale, aumenta l'incertezza sul futuro scenario operativo e potrebbe portare a condizioni di concessione più severe sui nuovi investimenti". Secondo la view di S&P "queste incertezze operative potrebbero comportare per Aspi e Atlantia "condizioni più difficili per rifinanziarsi sui mercati dei capitali e maggiori costi di rifinanziamento".