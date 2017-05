Atlantia: Fitch, rating programma EMTN in watch negativo dopo offerta per Albertis

Luca Fiore 17 maggio 2017 - 19:37

MILANO (Finanza.com)

Fitch Ratings ha annunciato di aver posto in “rating watch negativo” il giudizio sui titoli senior unsecured del programma EMTN da 3 miliardi di euro di Atlantia (“BBB+”) e il rating di Autostrade per l'Italia (“A-“).



La decisione è riconducibile, spiega l’agenzia, all’offerta per l’acquisizione del 100% di Abertis Infraestructuras “e riflette l’incertezza sul livello di re-leveraging del gruppo”.