Assicurazioni: per Moody’s il profilo di rischio non si è deteriorato

michele fanigliulo 13 agosto 2018 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Nonostante il solvency ratio delle compagnie di assicurazione italiane sia sceso significativamente nel secondo trimestre del 2018 a causa dell’allargamento dello spread del debito sovrano italiano, Moody’s ha espresso un parere rassicurante.Secondo l’agenzia di rating infatti il profilo di rischio delle assicurazioni italiane non sarebbe deteriorato dallo spread. L’agenzia di rating osserva in un report infatti che le compagnie detengono bond sovrani di lungo termine e, visto la loro abbondante liquidità, non sono obbligate a vendere questi asset.