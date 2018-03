Aeffe: titolo positivo in Borsa, Mediobanca conferma outperform e alza target a 3,3 euro

Daniela La Cava 9 marzo 2018 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva in Borsa per Aeffe all'indomani della pubblicazione dei conti 2017, con il titolo che guadagna oltre l'1,7% a 2,335 euro. La società guidata da Massimo Ferretti ha chiuso l'esercizio con un utile pari a 11,5 milioni di euro rispetto ai profitti di 3,6 milioni del 2016, mentre i ricavi si sono attestati a 312,6 milioni (+11,6% a cambi costanti). Gli analisti di Mediobanca Secutities hanno passato al setaccio i risultati e hanno confermato la raccomandazione outperform su Aeffe, con il target che sale a 3,3 euro da 3. Gli esperti della banca hanno sottolineato nel report odierno il "buon inizio d'anno" e hanno alzato la previsione sull'utile per azione (Eps) per il 2018 del 9 per cento.