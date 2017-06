Ryanair incassa downgrade da Ubs, rating passa a neutral con tp a 18,85 euro

Titta Ferraro 2 giugno 2017 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Nonostante continui a considerare Ryanair come l'eccellenza numero uno del comparto aereo europeo, Ubs oggi ha deciso di rivedere al ribasso la raccomandazione sul titolo a neutral dal precedente buy. La motivazione principale sta nel prepotente rally del titolo che da inizio anno ha già guadagnato il 25 per cento. Il prezzo obiettivo è stato rivisto a 18,85 euro dai 16 euro indicati in precedenza.



La casa d'affari elvetica rimarca come Ryanair sia leader nel settore a livello di costi, con gli ordini per potenziare la flotta che sono destinati a sostenere la crescita. Tra i punti di forza ci sono poi la capacità di guadagnare quote di mercato, la forza e stabilità del team di gestione e la possibilità di crescita del traffico e dei profitti.