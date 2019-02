S&P: la più grande sfida per Deutsche Bank è migliorare la redditività

Alessandra Caparello 4 febbraio 2019 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank ha annunciato una perdita ante imposte di 319 milioni di euro per il quarto trimestre 2018 ma nonostante ciò S&P non rivedrà il suo rating sulla banca.“I risultati confermano la nostra opinione che la sfida più grande per il management è quella di migliorare la redditività e rafforzare il franchising dei clienti della banca” scrivono gli analisti dell’agenzia di rating. “Il contenzioso e i rischi normativi si sono ridotti in modo sostanziale negli ultimi anni, ma il continuo crescere di casi e il flusso di notizie avverse continua a crescere e a minare gli sforzi del management per migliorare la stabilità, a nostro avviso” concludono.