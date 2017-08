Germania: Moody’s, merito di credito non sarà influenzato da esito elezioni

Luca Fiore 29 agosto 2017 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

L’esito delle elezioni in Germania avrà un impatto minimo sul merito di credito del Paese. È quanto emerge da un rapporto di Colin Ellis, managing director di Moody’s . “La qualità del merito di credito tedesco è resiliente a qualsiasi risultato delle elezioni, alla luce dell’elevata solidità del Paese dal punto di vista economico, istituzionale e fiscale”.“Nonostante questo, la crescita e il livello di indebitamento saranno influenzati dalle misure che i politici prenderanno per far fronte alla pressione demografica e all’approccio che verrà adottato rispetto alla flessibilità del mercato del lavoro”.A livello di Unione Europea, “la posizione del governo rispetto a questioni come il cumulo del debito o i trasferimenti all’interno dell’UE rappresenterà un fattore di particolare importanza”.Sul merito di credito tedesco la valutazione di Moody’s è “Aaa” con outlook stabile.