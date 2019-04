Deutsche Post: Standard Ethics alza rating a "EE+"

Daniela La Cava 17 aprile 2019 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Post incassa la promozione di Standard Ethics. L'agenzia ha alzato il rating del gruppo tedesco da "EE" a "EE+". La società è componente dell'indice SE German Index e del nuovo indice SE 100 European Index."Negli ultimi tre anni, Deutsche Post ha compiuto miglioramenti ben focalizzati all’interno del proprio modello di business e ha notevolmente elevato i propri sforzi per allinearsi alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità", spiega Standard Ethics sottolineando che "sono molteplici i riferimenti che l’azienda tedesca adotta nei propri documenti di governance, come quelli alla dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, al global compact delle Nazioni Unite, alla dichiarazione dell'oil sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e alle Linee guida dell'Ocse per le imprese multinazionali".