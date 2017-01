Airbus: Morgan Stanley migliora rating a Overweight dal precedente Underweight, TP alzato a 76 euro

Alessio Trappolini 5 gennaio 2017 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Good news per Airbus sul fronte degli analisti. Questa mattina Morgan Stanley ha fatto sapere di aver migliorato la raccomandazione sul titolo portandola a Overweight dal precedente Underweight. Contestualmente il prezzo obiettivo è stato alzato a 76 euro dal precedente 63 euro.

“Dopo un anno di underperformance vediamo nel 2017 un anno con grandi capacità di recupero per il gruppo europeo”, spiegano gli analisti nel report diffuso questa mattina. Per gli esperti della banca d’affari statunitense Airbus sarà in grado di raddoppiare il proprio EPS e di portare il multiplo FCF/Utile netto (che esprime la capacità dell’azienda di convertire gli utili societari in flussi di cassa monetari, ndr) al 100% entro il 2020.