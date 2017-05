Cina: Moody's taglia rating per la prima volta in 30 anni, outlook negativo

Valeria Panigada 24 maggio 2017 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Bocciatura a sorpresa per la Cina da parte di Moody's. L'agenzia di rating ha tagliato il giudizio sul Paese del Dragone, portandolo al gradino A1 dal precedente AA3, per la prima volta in 30 anni. L'outlook è negativo. La sforbiciata è stata dettata da aspettative di un deterioramento della forza finanziaria nei prossimi anni.