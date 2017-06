Msci rimandata decisione su riclassificazione Argentina tra mercati emergenti, Arabia entra nella watch list

Titta Ferraro 21 giugno 2017 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

L'index provider MSCI ha rimandato la decisione sull'opportunità di riclassificare l'Argentina come un mercato emergente ritenendo ancora prematura una promozione nell'Msci Emerging Markets nonostante le ultime riforme con la rimozione dei controlli sui capitali e delle restrizioni sui cambi. Sul mercato le attese erano per un ritorno dell'azionario del paese sudamericano tra gli emergenti dopo otto anni di esilio tra i mercati di frontiera.E' stata invece inclusa l'Arabia Saudita nella watch list per una potenziale classificazione futura come mercato emergente.Questa settimana l'Argentina ha collocato un bond a 100 anni, prima emissione a scadenza centenaria di uno Stato con rating junk. Lo Stato dell'America Latina e' tornato sui mercati dall'aprile del 2016, quando ha emesso 16,5 miliardi di dollari di titoli.